الحكم أفسد المباراة - أربيلوا يلقي باللوم على "سوء التحكيم" في خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

ألقى ألفارو أربيلوا باللوم على حكم المباراة سلافكو فينسيتش في هزيمة ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ وخروجه النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

خرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26 في ظروف مثيرة للجدل يوم الأربعاء.

فاز بايرن ميونيخ بنتيجة 4-3 في تلك الليلة ليضمن فوزه بنتيجة إجمالية 6-4، لكن ذلك جاء بعد هدفين متأخرين – واللذان جاءا بعد حصول إدواردو كامافينجا على بطاقة حمراء مثيرة للجدل.

تلقى كامافينغا بطاقة صفراء في الدقيقة 78، وبعد ثماني دقائق، تلقى بطاقة صفراء ثانية إثر عرقلة هاري كين. أثار هذا القرار غضب ريال مدريد، وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة (بحسب موقع فوتبول إسبانيا عبر صحيفة آس)، لخص أربيلوا مشاعر فريقه حيال الأمر.

يشعر اللاعبون بحزن شديد، خاصةً بسبب طريقة خسارتنا. أهنئ بايرن على مباراتهم الرائعة، لكننا كنا نتمنى أن يفوزوا علينا بطريقة مختلفة. كان طردًا غير مبرر لا يفهمه أحد، ومن هنا جاء شعورنا بالظلم والغضب. لقد ضاع كل الجهد والعمل المبذول بسبب قرار كهذا من الحكم.

لا أحد يفهم أن طرد لاعب بسبب تصرف كهذا يعني انتهاء المباراة. إنه تصرف غير عادل، ونحن نشعر بألم شديد. إنه أمر خارج عن إرادتنا. أنا فخور جدًا باللاعبين والجماهير. يؤلمني أننا لن نفوز بلقب "لا ديسيمو سيكستا" هذا العام. علينا الاستعداد للمباراة القادمة.

يعتقد أربيلوا أن الحكم سلافكو فينسيتش قد أشهر البطاقة الصفراء الثانية لكامافينجا

بشكل غير مدرك، دون أن يدرك أن هذه هي المخالفة الثانية من نوعها التي يرتكبها لاعب خط وسط ريال مدريد.

أعتقد أنه حصل على البطاقة تحديدًا لهذا السبب، لأن لاعبي بايرن اضطروا لتذكيره بأنها البطاقة الثانية. لكنها ليست بطاقة صفراء. لا أعرف، ربما لم يلعب كرة القدم من قبل... أو ربما لا أعرف. أعتقد أن الأمر أسوأ لأنه لا يعلم أنه حصل على بطاقة صفراء، فهذا خطأ مزدوج. لقد أفسد مباراة رائعة.

كما سُئل أربيلوا عما إذا كان يرى نفسه يستمر كمدرب لريال مدريد، الآن وقد تأكد تقريباً أنه سيكون موسماً خالياً من الألقاب للنادي.

لستُ قلقاً على الإطلاق، وسأتفهم تماماً جميع القرارات التي قد يتخذها النادي. أنا رجلٌ مسؤولٌ عن النادي، وإذا شعرتُ بالإهانة، فليس ذلك من أجلي، بل من أجل ريال مدريد. لأننا لن نفوز باللقب السادس عشر هذا العام. لكنني لا أهتم كثيراً بمستقبلي. منذ أن توليتُ هذا المنصب... لم يكن الأمر مصدر قلقٍ لي إطلاقاً. وأشعر أنني بذلتُ قصارى جهدي لمساعدة لاعبي فريقي.



