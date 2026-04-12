كان هناك انعدام للثقة في الشوط الثاني - مدرب تشيلسي يتحدث عن الخسارة أمام مانشستر سيتي

استقبل فريق روزينيور ثلاثة أهداف في الشوط الثاني على ملعب ستامفورد بريدج، حيث سجل نيكو أورايلي ومارك جوهي وجيريمي دوكو أهدافاً لصالح فريق مانشستر سيتي الساعي للفوز باللقب.

يحتل تشيلسي المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بأربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس في سباق احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى.

مع تزايد آمالهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا، يواجه روزينيور أسئلة حادة حول معاناة تشيلسي منذ وصوله من ستراسبورغ ليحل محل إنزو ماريسكا في يناير.

خسر تشيلسي خمس من آخر ست مباريات له في جميع المسابقات، بما في ذلك ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في تلك الهزائم الثلاث في الدوري، فشل تشيلسي في التسجيل، وقال روزينيور إنهم كانوا أقل بكثير من المعايير التي يطالب بها.

"لم يكن الأداء جيداً بما فيه الكفاية في الشوط الثاني. إنها قصة مماثلة منذ الشهر الماضي فيما يتعلق بالتعامل مع النكسات"، هكذا نُقل عنه في قناة فرانس 24.

"إذا خسرت أمام فرق جيدة كهذه، فما عليك فعله خلال الدقائق الخمس التالية هو البقاء في المباراة. لقد انتهى الأمر بشوط ثانٍ صعب للغاية."

تعرض تشيلسي لصيحات الاستهجان عند نهاية المباراة، ويعلم روزينيور أنه يمكن أن يتوقع المزيد من الانتقادات من الجماهير المحبطة إذا لم تتحسن النتائج في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

"أنا مسؤول. هذه مجموعة. هذا شيء نحتاج إلى تحسينه. يبدأ الأمر بعاداتنا وقيمنا. لا أستطيع أن أقول إن هناك نقصاً في الجهد. ولكن كان هناك نقص في الثقة في الشوط الثاني"، هكذا قال.

"علينا أن نتحسن. نحن في وضع صعب في الوقت الحالي ولدينا مباراة مهمة أخرى الأسبوع المقبل."

لا يمكننا أن ننسى أننا كنا نلعب ضد فريق في قمة مستواه ويسعى للفوز باللقب. لكننا بحاجة للفوز بمباريات كهذه. لهذا السبب جئت إلى النادي.

غاب لاعب خط وسط تشيلسي، إنزو فرنانديز، عن الفريق للمباراة الثانية على التوالي بعد قرار روزينيور المثير للجدل بإيقافه.

أثار فرنانديز غضب روزينيور بتلميحه مؤخراً إلى أنه سيكون على استعداد للمغادرة في الصيف.

لكن سيُسمح للأرجنتيني بالعودة إلى اللعب الأسبوع المقبل بعد محادثات مع بقية الفريق.

"أي فريق سيفتقد إنزو. أنا شخصياً، بدعم من المجموعة القيادية والمديرين الرياضيين، اتخذت قراراً من أجل مصلحة النادي على المدى الطويل"، قال روزينيور.

"أراد إنزو إجراء محادثة مع اللاعبين الرئيسيين في المجموعة. لقد تحدث معي ومع المجموعة القيادية ومع جميع اللاعبين."

"لا توجد أي ضغينة شخصية تجاه إنزو. سيعود إلى الفريق يوم الثلاثاء. إنه لاعب ممتاز وشخص رائع حقاً."



