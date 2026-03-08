أسطورة إنجلترا تكشف عن وجود خلاف بين كاريك وسكولز

كشف المهاجم الإنجليزي السابق غاري لينيكر عن سبب محتمل وراء انتقاد بول سكولز الغريب لزميله السابق في مانشستر يونايتد مايكل كاريك.

منذ اللحظة التي تولى فيها كاريك منصب خليفة روبن أموريم المؤقت في نوفمبر الماضي، كان هناك شعور بأن بعض اللاعبين السابقين كانوا يتمنون له الخسارة، وذلك على الرغم من بدايته الممتازة في مقاعد البدلاء.

أثار تألق كاريك اللافت، كما هو متوقع، تساؤلات حول إمكانية ترشيحه لمنصب المدرب الدائم. ومع ذلك، أكد كل من غاري نيفيل وروي كين وسكولز باستمرار على ضرورة تجاهل مانشستر يونايتد له وتوسيع نطاق البحث عن المدرب القادم.

رغم أن الانتقادات قد تُصاغ أحيانًا كحجة كروية منطقية، إلا أنها اتخذت في بعض الأحيان منحىً شخصيًا للغاية. وقد تجلى ذلك بوضوح عندما أشرك كين زوجة كاريك في تقييمه له. كما صرّح بشكل قاطع بأنه لا ينبغي لمانشستر يونايتد بأي حال من الأحوال تعيين كاريك، بغض النظر عن مدى جودة أدائه.

وقد ذهب سكولز إلى أبعد من ذلك مؤخراً بعد أن تلقى كاريك هزيمته الأولى على يد نيوكاسل.

مباشرةً بعد صافرة النهاية، نشر سكولز على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا ساخرًا موجهًا إلى كاريك، مُظهِرًا ابتهاجًا واضحًا بهزيمة يونايتد. وقد حذف لاحقًا المنشور غير الموفق، ولكن بعد أن عبّر المشجعون بوضوح عن مدى استيائهم الشديد.

انتقد باتريس إيفرا بشدة سكولز وكين ونيفيل لتحليلهم السلبي المفرط لكاريك. وأشار الفرنسي إلى أنهم يفعلون ذلك عمداً لإثارة ضجة إعلامية.

وفي حديثه في بودكاست The Rest is Football (عبر Yahoo Sport)، افترض لينيكر أنه قد يكون هناك نوع من التوتر الخفي بين سكولز وكاريك.

قال لينيكر عن الموقف: "كما ترون، هناك بعض الخلاف بين بول سكولز ومايكل كاريك؟"

"إنه يحاول انتشاله من وضعه السابق، أليس كذلك؟ إنه لا يدعم زميله القديم في الفريق على الإطلاق، أليس كذلك؟"

وأضاف الرجل البالغ من العمر 65 عاماً: "إنها حالة غريبة".

"الأمر غريب، أليس كذلك؟ ربما هناك بعض التاريخ وراء ذلك. من يدري؟"

لعب سكولز وكاريك 160 مباراة معًا مع يونايتد بين عامي 2006 و 2013. وفازا معًا بثمانية ألقاب رئيسية، بما في ذلك خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.



