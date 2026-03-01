هذه مباريات حاسمة يجب عليك الفوز بها – فييرا يعلق على فوز أرسنال على تشيلسي

صرح أسطورة أرسنال باتريك فييرا أن فوز المدفعجية الصعب على تشيلسي هو من نوع المباريات الرئيسية التي يمكن من خلالها الحصول على ثلاث نقاط والفوز بلقب الدوري.

استعاد متصدرو الدوري الإنجليزي الممتاز تقدمهم بفارق خمس نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري بفضل فوزهم 2-1 على تشيلسي في ملعب الإمارات.

سجل كل من ويليام ساليبا وجورين تيمبر هدفين من ركلات ركنية ليضمنا الفوز.

تعادل فريق تشيلسي بهدف عكسي سجله بييرو هينكابي، لكنه اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد طرد بيدرو نيتو بالبطاقة الحمراء لارتكابه خطأ على غابرييل مارتينيلي.

اقرأ أيضا: دوري أبطال أوروبا: لماذا أفضل أرسنال على بايرن ميونخ في دور الـ16؟ - مدرب ليفركوزن

"هذه مباريات رئيسية يجب عليك الفوز بها، ولا يهم إن كنت تلعب بشكل جيد أو سيئ، واليوم كانت إحدى تلك المباريات بالنسبة لأرسنال"، هكذا قال فييرا بعد المباراة.

"أعتقد أن اللحظة الحاسمة في هذا الموسم ستكون عندما يلعب أرسنال ومانشستر سيتي، لأنه بعد تلك المباراة لا أرى أيًا من الفريقين يخسر."



