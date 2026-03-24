كلوب ينفي شائعات انتقاله إلى ريال مدريد قائلاً: "لم يتصلوا بي".

وصف يورغن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، التكهنات التي تفيد بأنه سيتولى تدريب ريال مدريد هذا الصيف بأنها "هراء".

تنحى الألماني عن منصبه بعد ما يقرب من تسع سنوات قضاها في قيادة أنفيلد عقب نهاية موسم 2023-24، ومنذ ذلك الحين شغل منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول.

لم يستبعد العودة إلى إدارة كرة القدم في المستقبل، على الرغم من ارتباط اسمه بالعودة إلى أنفيلد وسط معاناة خليفته آرني سلوت في موسمه الثاني في هذا المنصب.

وقد تم ذكر اسم كلوب، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، كمرشح لتولي منصب مدرب ريال مدريد خلفاً لألفارو أربيلوا في نهاية الموسم.

لكن كلوب قال للصحفيين في عرض فريق كأس العالم الذي بثته قناة ماجنتا تي في في ميونيخ (عبر إي إس بي إن): "لو اتصل ريال مدريد، لكنا سمعنا بذلك الآن".

لكن هذا كله هراء. لم يتصلوا بي ولو لمرة واحدة، ولا مرة. وكيل أعمالي موجود هناك، يمكنك سؤاله. لم يتصلوا به أيضاً.

"في الوقت الحالي لا أفكر في ذلك، ولحسن الحظ ليس هناك سبب لذلك."

"بالنظر إلى سني، فأنا متقدم في العمر، لكن كمدرب لم أنتهِ تماماً. لم أصل إلى سن التقاعد بعد. من يدري ما سيحدث في السنوات القادمة؟ لكن لا توجد خطط محددة."

يتأخر ريال مدريد بأربع نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني، وقد أقصى مانشستر سيتي من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. وسيواجه فريق أربيلوا بايرن ميونخ في ربع النهائي.



