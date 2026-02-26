"لقد ضغطوا علينا" - أوسيمين، أفضل لاعب في المباراة، يعترف بأن يوفنتوس جعل الأمور صعبة على غلطة سراي

أدلى فيكتور أوسيمين بتصريحاته حول أداء غلطة سراي أمام يوفنتوس. Completesports.com التقارير.

خسر فريق أوكان بوروك بنتيجة 3-2 أمام فريق السيدة العجوز في تلك الليلة، لكنه تأهل بنتيجة 7-5 في المجموع.

أوسيمين، الذي نال لقب رجل المباراة، سجل الهدف الأول لفريق غلطة سراي في المباراة.

اعترف اللاعب الدولي النيجيري بأن يوفنتوس ضغط بقوة على فريقه في المباراة التي اتسمت بالتنافس الشديد.

وأضاف المهاجم أن يوفنتوس استحق الفوز، لكن غلطة سراي استحق التأهل إلى دور الـ16 التالي.

أوسيمين يتأمل في ليلة صعبة

"كانت هذه المباراة مخيبة للآمال منذ البداية. أهنئ يوفنتوس، فقد ضغطوا علينا بشدة"، هكذا نقلت عنه صحيفة "ذا تايمز" الموقع الرسمي للنادي.

كنا نعلم أن الملعب صعب. حتى مع وجود عشرة لاعبين، ضغطوا بقوة وسجلوا هدفين. أنا سعيد بهدفي وبما قدمته.

"نعلم أن أمامنا الكثير من العمل. استحق يوفنتوس الفوز، لكننا استحقنا التأهل إلى الدور التالي."

دعم جماهيري هائل خارج الديار

كما أقر أوسيمين بتأثير مشجعي غلطة سراي.

وأضاف أوسيمين: "حتى في أصعب اللحظات، كان المشجعون معنا. مشجعو غلطة سراي يستحقون هذه السعادة على أكمل وجه".

"حتى عندما كنا متأخرين، لم يتوقفوا عن دعمنا. يمكننا القول إننا تأهلنا إلى الدور التالي بفضلهم. سنواصل العمل. نحن بحاجة ماسة لدعمهم. لا يزال أمامنا طريق طويل، لكننا على ثقة بأنهم سيكونون معنا في كل خطوة."

بقلم أديبوي أموسو



