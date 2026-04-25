تينوبو يحتفل بفوز أنوسيكي ببطولة الدوري الوطني لكرة السلة

هنأ الرئيس بولا تينوبو نجم كرة السلة النيجيري الأمريكي إيجيموفور أنوسيكي لقيادته فريق هونغ كونغ بولز الصيني للفوز ببطولة الدوري الوطني لكرة السلة (NBL) لعام 2026.



تذكر أن أنوسيكي حصل على لقب أفضل لاعب في النهائيات، وأفضل لاعب دولي، وبطل سلام دانك عندما فاز فريق بولز بلقب الدوري الوطني لكرة السلة لعام 2026.

وفي معرض تعليقه على إنجازه، وصف المستشار الخاص لشؤون المعلومات والاستراتيجية للرئيس، بايو أونانوغا، يوم السبت، إنجازات أنوسيكي بأنها تعكس التأثير العالمي المتزايد للنيجيريين في الرياضة.



"أشيد به لعدم سماحه لنجاحاته على الساحة الدولية بأن تطغى على إحساسه بالوطنية، كما يتضح من الشغف الذي يظهره كعضو في فريق كرة السلة للرجال في نيجيريا، دي تايجرز."



وقال تينوبو: "تعكس إنجازات أنوسيكي التأثير العالمي المتزايد للنيجيريين في الرياضة وتؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في تنمية الشباب والتميز الرياضي".



