توموري: من الصعب مراقبة أوسيمين ولوكمان

كشف مدافع ميلان، فيكايو توموري، أنه من الصعب مراقبة ثنائي منتخب نيجيريا، فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان.



تجدر الإشارة إلى أن أوسيمين غادر إيطاليا في صيف عام 2024، وانضم إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة في البداية قبل أن يصبح انتقاله نهائياً في عام 2025، بينما غادر لوكمان أتالانتا لينضم إلى أتلتيكو مدريد في فبراير.



في دردشة مع fcinter1908، وصف اللاعب الدولي الإنجليزي اللاعبين بأنهما كابوسه الأكبر نظراً لأساليب لعبهما غير المتوقعة.

اقرأ أيضا:حارس مرمى ريكسهام أوكونكو يستهدف مفاجأة تشيلسي



"أوسيمين قوة طبيعية؛ فهو لا يتوقف عن الجري أبداً."



"من الصعب للغاية أيضاً مراقبة لوكمان - فهو سريع جداً ويحرك الكرة بسرعة مثيرة للإعجاب."



"حتى أنني مازحته قائلاً إنه لو انضم إلى إنتر، لما كنا أصدقاء بعد الآن."



كان توموري جزءًا من تشكيلة ميلان التي فازت بلقب الدوري الإيطالي عام 2022، منهيًا بذلك انتظار النادي الذي دام 11 عامًا لتحقيق اللقب. كما فاز بكأس السوبر الإيطالي عام 2025.



