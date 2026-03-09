توموري يستمتع بفوز ميلان في ديربي ميلانو على إنتر

تحدث فيكايو توموري عن فوز ميلان على إنتر ميلان في ديربي ديلا مادونينا.

سجل بيرفيس إستوبينان هدف الفوز لفريق ميلان.

أصبح فريق ماسيميليانو أليجري الآن متأخراً بسبع نقاط عن متصدر الدوري بعد الفوز.

أعلن توموري أنهم سيقاتلون بشدة لتقليص الفجوة.

قال توموري في مقابلة بعد المباراة: "من يدري؟" سي بي اس الرياضية.

أعتقد أننا في هذه المرحلة يجب أن نركز على أنفسنا فقط. من الواضح أن مباراة الليلة كانت مهمة، وأنا سعيد بالفوز. لقد قدمنا ​​أداءً جيداً أمام فريق قوي جداً.

"مباراة الديربي دائماً مميزة وصعبة. تركيزنا منصبّ على الفوز، ويسعدنا أننا حققناه. الآن علينا التركيز على المباراة القادمة، والراحة والتعافي، والاستمتاع بهذه الليلة. كما قلت، علينا التركيز على أنفسنا، والمواصلة، ومحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن."

أصر توموري على أن ميلان لا يحتاج إلى أي حافز إضافي قبل المباراة.

وأضاف توموري: "أعتقد أنه في مثل هذه المباريات، لا يتعين على المدرب أن يقول الكثير لأنها مباراة ديربي، وأنتم تعلمون مدى أهميتها للنادي، ولنا، وللجماهير، وللجميع".

"الطريقة التي اتبعناها في الشوط الأول، ضغطنا عليهم، وأتيحت لنا فرص للتسجيل. وبالفعل سجلنا في الشوط الأول، لكننا أهدرنا العديد من الفرص الخطيرة، وربما كان بإمكاننا تسجيل المزيد."

"في نهاية المطاف، وخاصة في هذه المرحلة من الموسم، فإن النقاط الثلاث هي كل ما يهم حقًا، لذلك نعم، نحن سعداء للغاية."



