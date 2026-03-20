توموري يعود إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي لخوض مباراتين وديتين ضد أوروغواي واليابان

تم اختيار فيكايو توموري ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي للمباريات الودية القادمة ضد أوروغواي واليابان.

لم يلعب مدافع ميلان أي مباراة رسمية مع منتخب إنجلترا منذ نوفمبر 2023.

هذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها توماس توخيل توموري إلى تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة.

قال توخيل: "يستفيد فيكايو توموري من إصابة تريفوه تشالوباه".

"لسوء الحظ، تعرض تريفوه للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة دوري أبطال أوروبا، ونأمل أن يعود قريباً، لكن يبدو أنها إصابة مؤلمة للغاية."

"هذا يمنح فيكايو فرصة للظهور وإثبات جدارته. لقد كنت على اتصال به طوال العام تقريبًا، وقد أعجبت به منذ البداية عندما شاهدته يلعب بقوته البدنية وأسلوبه في الدفاع، لذا أنا سعيد جدًا بوجوده في المعسكر."

شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في خمس مباريات مع منتخب إنجلترا.



