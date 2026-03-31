توتنهام يعين دي زيربي مدرباً جديداً بعقد طويل الأمد

أعلن نادي توتنهام هوتسبير تعيين دي زيربي، المدرب السابق لناديي برايتون ومرسيليا، مديراً فنياً جديداً للفريق.

بحسب ما ذكرت قناة فرانس 24، فإن توتنهام يبتعد بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط مع تبقي سبع مباريات في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل دي زيربي محل إيغور تيودور، الذي استمرت فترة ولايته المؤقتة سبع مباريات فقط بعد خروج توتنهام من دوري أبطال أوروبا وتراجعه أكثر فأكثر إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"يسعدني الانضمام إلى هذا النادي الرائع لكرة القدم، والذي يعد واحداً من أكبر وأعرق الأندية في العالم"، هذا ما قاله دي زيربي في بيان صادر عن النادي.

"أنا هنا لأني أؤمن بهذا الطموح وقد وقعت عقداً طويل الأمد لأبذل كل ما في وسعي لتحقيقه."

"أولويتنا على المدى القصير هي الصعود في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما سيمثل محور تركيزنا بالكامل حتى صافرة نهاية المباراة الأخيرة من الموسم."

لقد بنى دي زيربي سمعة طيبة لنفسه في إنجلترا خلال فترة عامين قضاها كمدرب لنادي برايتون بين عامي 2022 و2024.

بدأ وقته في مرسيليا بشكل إيجابي، حيث احتل المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الموسم الماضي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

لكنه غادر النادي الفرنسي في فبراير بعد فشله في تجاوز دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وهزيمة مذلة بنتيجة 5-0 أمام باريس سان جيرمان.

لم يذق توتنهام طعم الحياة خارج دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإنجليزية منذ موسم 1977/78.



