سيغيب سيمونز لاعب توتنهام عن بقية الموسم وكأس العالم 2026 بسبب إصابة خطيرة.

قال لاعب خط الوسط الهجومي الهولندي تشافي سيمونز إنه "محطم القلب" بعد استبعاده لبقية الموسم مع توتنهام الذي يكافح من أجل البقاء في الدوري، وكذلك من كأس العالم هذا الصيف، بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، حسبما أفادت بي بي سي سبورت.

تم نقل سيمونز على نقالة في الشوط الثاني من فوز توتنهام 1-0 على وولفرهامبتون يوم السبت.

سقط اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً أرضاً إثر اصطدامه بمدافع وولفرهامبتون هوغو بوينو. وبعد أن نهض في البداية، سقط مجدداً.

أكد فريق توتنهام هوتسبير أن سيمونز سيخضع لعملية جراحية في الأسابيع المقبلة.

كتب سيمونز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يقولون إن الحياة قد تكون قاسية، واليوم أشعر بذلك".

"انتهى موسمي فجأة، وأنا أحاول استيعاب الأمر. بصراحة، قلبي مفطور. لا شيء مما حدث منطقي."

تؤدي التمزقات الجزئية أو الكاملة في الرباط الصليبي الأمامي عادةً إلى غياب اللاعبين عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر أثناء فترة التعافي.

وجاء في بيان صادر عن نادي توتنهام: "يمكننا أن نؤكد أن تشافي سيمونز قد أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى".

"سيخضع تشافي لعملية جراحية في الأسابيع المقبلة، وبعد ذلك سيبدأ إعادة تأهيله مع فريقنا الطبي."

تأتي إصابة سيمونز في وقت يكافح فيه توتنهام من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من فوزهم على وولفرهامبتون، إلا أنهم ما زالوا في منطقة الهبوط ويحتاجون إلى نقطتين للنجاة من الهبوط مع تبقي أربع مباريات.

تبدأ بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو، حيث تبدأ هولندا حملتها في المجموعة السادسة ضد اليابان في 14 يونيو.

وأضاف سيمونز: "كل ما أردت فعله هو القتال من أجل فريقي، والآن سُلبت مني القدرة على فعل ذلك... إلى جانب كأس العالم".

"مثّلتُ بلادي هذا الصيف الماضي. سيستغرق الأمر بعض الوقت لأتقبّل الأمر، لكنني سأظلّ أفضل زميلٍ في الفريق. لا شكّ لديّ أننا سننتصر في هذه المعركة معًا."

"سأسلك هذا الطريق الآن، مسترشداً بالإيمان، بقوة، بصمود، بإيمان، بينما أعد الأيام للعودة إلى هناك."

"كن صبوراً معي."

انضم سيمونز إلى توتنهام قادماً من آر بي لايبزيغ مقابل 52 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، وقد شارك في 28 مباراة في الدوري مع النادي هذا الموسم، بما في ذلك 19 مباراة كأساسي.

لقد سجل هدفين في الدوري الممتاز وقدم خمس تمريرات حاسمة، لكنه كافح من أجل إحداث تأثير كبير خلال موسم انفصل فيه النادي عن المدربين توماس فرانك وإيغور تيودور، الذي كان مسؤولاً مؤقتاً، قبل تعيين روبرتو دي زيربي.

ينضم سيمونز إلى قائمة الإصابات الطويلة في توتنهام قبل مبارياتهم الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا وليدز يونايتد وتشيلسي وإيفرتون.

كما تعرض المهاجم دومينيك سولانكي للإصابة في مباراة وولفرهامبتون، بينما يغيب كل من بن ديفيز، ومحمد قدوس، وديان كولوسيفسكي، وجيمس ماديسون، وويلسون أودوبيرت، وكريستيان روميرو عن المباراة.



