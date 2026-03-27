نادي طرابزون سبور يشيد بدعوة نوايو الأولى لمنتخب النسور الخضراء

أفادت التقارير أن نادي طرابزون سبور احتفل بدعوة تشيبويكي نوايو الأولى للانضمام إلى منتخب النسور الخضراء. Completesports.com.

تلقى نوايو دعوة متأخرة ليحل محل قلب دفاع فولهام المصاب كالفين باسي يوم الخميس.

من المتوقع الآن أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لأول مرة مع منتخب النسور الخضراء في المباراة الودية ضد إيران يوم الجمعة (اليوم).

اقرأ أيضا:مباريات ودية: مدافع طرابزون سبور نوايو يحل محل باسي المصاب

طرابزون سبور يتمنى الجميع التوفيق لنجم إنييمبا السابق قبل المباراة.

كتب نادي الدوري التركي الممتاز على X: "نتمنى للاعبنا تشيبويكي نوايو، الذي سيخوض أول مباراة له مع المنتخب الوطني النيجيري، كل التوفيق! 🙌".

انضم المدافع إلى فريق بلاك سي ستورم قادماً من نادي وولفسبيرغر النمساوي في يناير.

شارك في 10 مباريات في الدوري مع طرابزون سبور، وسجل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

بقلم أديبوي أموسو



