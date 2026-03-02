طرابزون سبور يتلقى ضربة موجعة بإصابة نوايو

أكد نادي طرابزون سبور إصابة مدافعه تشيبويكي نوايو في الفخذ، بحسب التقارير. Completesports.com.

تعرض نوايو للإصابة خلال فوز طرابزون سبور 3-1 على فاتح كاراغومروك في ملعب بابارا بارك يوم الجمعة الماضي.

تم استبدال قلب الدفاع، الذي سجل هدفين لفريق بلاك سي ستورم في المباراة، بماثياس لوفيك قبل 17 دقيقة من نهاية المباراة.



كما سجل مواطنه بول أونواتشو هدفاً وتمريرة حاسمة في المباراة.

"بعد الفحص والتصوير بالرنين المغناطيسي للاعبنا تشيبويكي نوايو، الذي أصيب وغادر المباراة خلال مباراة فاتح كاراغومروك في الأسبوع الرابع والعشرين من موسم دوري ترينديول سوبر ليغ محمد علي يلماز، تم الكشف عن نزيف ووذمة في مجموعة عضلات الفخذ الداخلية لساقه اليسرى. وقد بدأ فريقنا الطبي علاج لاعبنا." وقال النادي في بيان.

انضم المدافع الشاب إلى فريق طرابزون سبور قادماً من فريق وولفسبيرغر النمساوي في يناير.

شارك في ست مباريات في الدوري مع فريق بلاك سي ستورم.

بقلم أديبوي أموسو



