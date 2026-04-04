أسطورة طرابزون سبور: يجب على أوناتشو تتويج إنجازه التهديفي بلقب الدوري التركي

يعتقد أسطورة طرابزون سبور نجمي بيريكلي أن أداء مهاجم منتخب نيجيريا بول أونواتشو التهديفي مع النادي سيحظى بتقدير أكبر إذا قاد النادي للفوز بلقب الدوري التركي.



أعلن ذلك قبل مباراة الدوري اليوم ضد غلطة سراي في ملعب بابارا بارك، والتي من المتوقع أن تكون مباراة مثيرة للغاية.



يحتل الفريق المضيف المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة من 27 مباراة، ويأتي إلى المباراة وهو في قمة مستواه، بعد أن فاز في آخر خمس مباريات متتالية في الدوري.



كان بول أونواتشو هو القوة الدافعة وراء هذا الإنجاز، حيث يتصدر سباق الحذاء الذهبي في الدوري الممتاز برصيد 21 هدفًا في الدوري، وقد سجل في سبع مباريات متتالية في الدوري.

في جميع المسابقات، سجل المهاجم النيجيري في تسع مباريات متتالية، وهو تسلسل مذهل للغاية دفع طرابزون سبور بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب.



تحدث مع هابر تي إس، صرح بيريكلي بأن فشل أونواتشو في قيادة طرابزون سبور إلى المجد سيكون إنجازاً فردياً.



يستغل طوله بشكل جيد ويحسن استخدام العرضيات من الأجنحة. وسيواصل تسجيل الأهداف بمساعدة لاعبين متوافقين معه.



"يجب تتويج لقب هداف البطولة بلقب البطولة. وإلا، فسيظل إنجازاً فردياً. أعتقد أنه سيسجل في هذه المباراة."



