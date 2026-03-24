طرابزون سبور يرفض التوجه السعودي بشأن أونواتشو

لا يرغب نادي طرابزون سبور في السماح لبول أونواتشو بالرحيل هذا الصيف على الرغم من اهتمام الأندية في المملكة العربية السعودية وعبر أوروبا.

انضم أونواتشو إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال نهائية من ساوثهامبتون مقابل حوالي 5.6 مليون يورو الصيف الماضي.

لقد أحدث اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً تأثيراً كبيراً في الدوري التركي الممتاز هذا الموسم.

سجل اللاعب الدولي النيجيري 23 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين في 27 مباراة في جميع المسابقات مع فريق بلاك سي ستورم.

وبحسب التقارير، فإن نادي الأهلي السعودي، أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، لديه اهتمام كبير بالمهاجم.

إنهم مستعدون لتقديم راتب للمهاجم أعلى بأربعة أضعاف مما يتقاضاه حاليًا في طرابزون سبور.

كما أن أونواتشو متردد في مغادرة طرابزون سبور في هذا الوقت، بعد أن كوّن علاقة قوية مع مشجعي النادي.

المهاجم مرتبط بعقد مع فريق فاتح تكه حتى عام 2028، مع خيار التمديد لسنة أخرى.



