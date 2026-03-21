تروست-إيكونغ: القرار النهائي لكأس الأمم الأفريقية يُقوّض البطولة

انتقد قائد منتخب نيجيريا السابق ويليام تروست إيكونغ قرار منح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، قائلاً إنه يقلل من نزاهة ومصداقية البطولة.

ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لقب المغرب يوم الثلاثاء.

تغلب منتخب السنغال على مضيفه المغرب بنتيجة 1-0 في مباراة نهائية مثيرة أقيمت في فبراير.

اقرأ أيضا:"عار على كرة القدم الأفريقية" - إيفرا ينتقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025

انسحب لاعبو منتخب تيرانجا ليونز لفترة وجيزة من أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء متأخرة لصالح المغرب، وهي خطوة اعتبرتها لجنة الاستئناف لاحقاً انتهاكاً للوائح البطولة.

أثار الحكم جدلاً حاداً داخل أفريقيا وخارجها، حيث أضاف تروست-إيكونغ صوته إلى الجدل.

"عندما سمعت لأول مرة خبر إلغاء نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية لهذا العام بين السنغال والمغرب، ظننت أنها مزحة. لكن عندما أدركت أنها حقيقة بعد قراءة البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، شعرت بحزن شديد"، هكذا صرح تروست-إيكونغ. ذي أثليتيك.

كل لاعب أفريقي يتمنى الفوز بهذه البطولة، لكن هل كنت سأحتفل الآن لو كنت مكان المغرب؟ قطعاً لا. كنت سأشعر بالخجل من الفوز بهذه الطريقة. لم يكن الأمر ليُناسبني. يجب أن تُحقق الفوز على أرض الملعب. لا أعتقد أنني كنت سأتقبله، لكن رفض الميدالية أو الكأس علناً يُحوّل الأمر إلى مهزلة. بالتأكيد لا يُمكن الاحتفال به.

