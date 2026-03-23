تروست-إيكونغ يحث على وضع خطة طويلة الأجل بعد إخفاق منتخب النسور الخضراء في التأهل لكأس العالم 2026

دعا قائد منتخب نيجيريا السابق، ويليام تروست إيكونغ، الاتحاد النيجيري لكرة القدم إلى تطبيق استراتيجية طويلة الأجل لتطوير كرة القدم بعد فشل الفريق في التأهل لكأس العالم 2026.

خسر منتخب النسور الخضراء بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهائي التصفيات الأفريقية في نوفمبر الماضي.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها أبطال أفريقيا ثلاث مرات في التأهل لكأس العالم، بعد أن فشلوا أيضاً في التأهل قبل أربع سنوات في قطر.

تروست إيكونغ على ملكة جمال كأس العالم

اعترف تروست-إيكونغ بأنه كان من الصعب على الفريق أن يفشل مرة أخرى.



اعترف تروست-إيكونغ بأن الخسارة مرة أخرى كانت ضربة قاسية للفريق.

"إنه وضع صعب. في عام 2022، كنا نطمح للمشاركة في قطر لكننا لم نوفق. فزنا بمجموعتنا لكننا لم نتجاوز غانا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض، وهو ما كان صعباً للغاية. هذه المرة، مع توفر المزيد من المقاعد للدول الأفريقية، وقوة فريقنا، ومكانة نيجيريا كدولة كروية، كان هناك ضغط كبير علينا"، هكذا صرّح. يكون في الرياضة.

"أعتقد أن المدرب، إريك شيل، قد قام بعمل رائع في تحويل بداية صعبة لأن هناك اضطرابًا منذ اللحظة التي تولى فيها المهمة."

"ستطرأ تغييرات أخرى. لقد اعتزلتُ أيضاً اللعب الدولي، وكانت هذه بطولة كأس العالم التي أردتُ أن أكون جزءاً منها. في مثل هذه اللحظات، علينا أن نلقي نظرة جادة على الهيكل القائم في نيجيريا من حيث الاستعداد لتحقيق النجاح على المدى الطويل."

"عندما ننظر إلى الدول التي حققت نجاحاً في القارة، نجد أنها وضعت الهياكل المناسبة لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاماً، بدلاً من الاعتماد فقط على المواهب. نحن بحاجة إلى رؤية واضحة طويلة الأجل."

بقلم أديبوي أموسو



