مبعوث ترامب يطلب من الفيفا استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

أفادت قناة فوكس نيوز أن مبعوثاً للرئيس دونالد ترامب طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026 هذا الصيف.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الخطة هي محاولة لإصلاح العلاقة بين ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والتي ساءت بعد تصريحات الأول ضد البابا ليو الرابع عشر بشأن الحرب مع إيران.

اقترح المبعوث الخاص للولايات المتحدة باولو زامبولي الفكرة على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

أكد زامبولي قائلاً: "أؤكد أنني اقترحت على ترامب وإنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم. أنا إيطالي الأصل، وسيكون من دواعي سروري أن أرى الأزوري في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة. بأربعة ألقاب، يمتلكون المؤهلات اللازمة لتبرير مشاركتهم".

لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق من فوكس نيوز ديجيتال.

كانت لدى إيطاليا فرصة للتأهل إلى كأس العالم بالفعل، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك في نهائي الملحق المؤهل.

اقرأ أيضا: إنفانتينو: إيران ستشارك في كأس العالم 2026

أصبحت إيطاليا أول فريق فائز بكأس العالم يغيب عن ثلاث بطولات متتالية بعد خسارتها بركلات الترجيح 4-1 في وقت سابق من هذا الشهر.

"ما زلنا لا نصدق أننا خرجنا وأن الأمر حدث بهذه الطريقة"، هكذا صرح ليوناردو سبيناتزولا، لاعب المنتخب الإيطالي، للصحفيين في ذلك الوقت، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

"إنه أمر محزن للجميع. لنا ولعائلاتنا ولجميع الأطفال الذين لم يروا إيطاليا قط في كأس العالم."

بينما أطلع زامبولي إنفانتينو على خطته المقترحة، قال رئيس الفيفا إن إيران "بالتأكيد" ستلعب في كأس العالم على الرغم من الصراع الذي تشارك فيه الولايات المتحدة.

قال إنفانتينو خلال منتدى "استثمر في أمريكا" الذي نظمته قناة سي إن بي سي في وقت سابق من هذا الشهر في واشنطن العاصمة: "الفريق الإيراني قادم، بكل تأكيد".

نأمل بالطبع أن يكون الوضع سلمياً بحلول ذلك الوقت. هذا سيساعد بالتأكيد. لكن على إيران أن تأتي، بالطبع. إنهم يمثلون شعبهم. لقد تأهلوا. واللاعبون يريدون اللعب.



