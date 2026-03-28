توخيل يُصدر تحديثاً مقلقاً بشأن إصابة مادويكي

اعترف مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل بأنه "قلق" من تعرض نوني مادويكي لإصابة خطيرة.

غادر مادويكي ملعب ويمبلي وساقه اليسرى مثبتة بدعامة، وهو ما سيشكل مصدر قلق كبير آخر لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا.

يواجه أرسنال الآن انتظاراً قلقاً لمعرفة مدى إصابة مادويكي، حيث يبدو أنه أصيب في ركبته جراء تدخل رودريغو أغيري لاعب أوروغواي.

يقول توخيل إنه يأمل ألا تكون الإصابة خطيرة، لكن المؤشرات لم تكن مبشرة بالنسبة لجناح أرسنال الذي تم استبداله قبل نهاية الشوط الأول. وصرح توخيل بقلق (عبر صحيفة ميرور): "أنا قلق بالطبع. أشعر بحزن شديد وحزن عميق، وآمل ألا تكون الإصابة خطيرة".

أعرب توخيل عن استيائه أيضاً من عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) بعد التدخل العنيف داخل منطقة جزاء أوروغواي. وقال: "كان التدخل عنيفاً. أعتقد أنه كان على حافة منطقة الجزاء، لكنه لم يُراجع اللقطة".

أشاد توخيل بأداء مادويكي حتى تلك اللحظة، حيث يواجه جناح أرسنال منافسة شرسة مع جارود بوين لاعب وست هام على مكان في تشكيلة كأس العالم. وقال توخيل: "بدأ بشكل جيد، وكان مليئًا بالحيوية، وكان جاهزًا تمامًا للمشاركة".



