تيودور يعترف بأن فريق توتنهام يعاني من مشاكل عديدة بعد الهزيمة الثقيلة أمام آرسنال

اعترف إيغور تيودور بأن فريقه توتنهام هوتسبير يعاني من مشاكل واضحة للجميع.

كان هناك شعور بالتفاؤل والأمل المتجدد قبل ديربي شمال لندن، حيث تم استدعاء اللاعب الكرواتي ليحل محل توماس فرانك حتى شهر مايو.

لكن مع نهاية المباراة، كان الملعب نصف فارغ، وقد تعرض توتنهام لهزيمة ساحقة مرة أخرى على يد منافسيه اللدودين.

وبعد المباراة، كان تيودور صريحاً للغاية في تقييمه للفريق.

وقال (عبر talkSPORT): "نحن بحاجة إلى البدء في العمل بجد، ولكن بجدية وحزم، وتغيير العادات ومحاولة حلها دون مشاكل".

"لأن الفريق الآن في هذه اللحظة مليء بالمشاكل، وهذا واضح جداً."

"المفتاح الوحيد هو العمل على التدريب، والتواضع يوماً بعد يوم، والبقاء متواضعاً، ومعرفة ما يمكنك فعله."

"نحن بحاجة إلى البدء في الركض أكثر، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر شراسة، نحن بحاجة إلى البدء في الفوز في المواجهات الثنائية."

"نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر تماسكًا، نحتاج إلى أن نكون أكثر تركيزًا."

"هذه هي المفاتيح، العمل عليها كل يوم في التدريب لتغيير العادات السيئة."



