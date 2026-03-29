تيودور يغادر توتنهام هوتسبير بعد سبع مباريات فقط في قيادة الفريق

أفادت بي بي سي سبورت أن إيغور تيودور قد ترك منصبه كمدرب مؤقت لفريق توتنهام هوتسبير بعد 44 يوماً فقط وسبع مباريات.

أعلن نادي توتنهام أنه "اتفق بالتراضي" مع اللاعب الكرواتي على الانفصال "بأثر فوري".

يأتي هذا القرار بعد أسبوع من هزيمة قاسية بنتيجة 3-0 على أرضه أمام فريق نوتنغهام فورست المتعثر أيضاً في 22 مارس - وهي نتيجة تركت توتنهام في المركز 17 في الجدول بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط مع بقاء سبع مباريات.

تعرض توتنهام لخمس هزائم في سبع مباريات في جميع المسابقات منذ أن خلف تيودور توماس فرانك المقال في 14 فبراير، بموجب عقد يمتد حتى نهاية الموسم.

قال نادي توتنهام: "سيتم تقديم تحديث بشأن المدرب الرئيسي الجديد في الوقت المناسب".

علمت بي بي سي سبورت أن توتنهام سيعين بديلاً لتودور في الأيام القليلة المقبلة ليكون جاهزاً عندما يعود معظم اللاعبين من واجباتهم الدولية.

سيتولى برونو سالتور، مساعد تيودور، الإشراف على تدريب اللاعبين في النادي.

وأكدوا أيضاً رحيل مدرب حراس المرمى توميسلاف روجيتش ومدرب اللياقة البدنية ريكاردو راجناتشي.

لم يقم تيودور، البالغ من العمر 47 عاماً، بواجباته الإعلامية بعد المباراة التي خسرها فريقه أمام فريق فورست بسبب وفاة والده.

وقال نادي توتنهام في بيان: "نشكر إيغور وتوميسلاف وريكاردو على جهودهم خلال الأسابيع الستة الماضية، والتي عملوا خلالها بلا كلل".

"كما نُقرّ بالحزن الذي ألمّ بإيغور مؤخراً، ونُعرب عن دعمنا له ولأسرته في هذا الوقت العصيب."

خسر تيودور مبارياته الأربع الأولى كمدرب لتوتنهام. فبعد الهزيمة الافتتاحية أمام أرسنال، غريمه اللندني، تلتها خسارتان أمام فولهام وكريستال بالاس في الدوري، قبل أن يتلقى هزيمة كارثية بنتيجة 5-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

احتفل بأول نقطة له بعد أن سجل ريتشارليسون هدف التعادل في الدقيقة 90 في مباراة ليفربول، ثم شاهد فريقه يفوز في مباراة الإياب ضد أتلتيكو مدريد - على الرغم من فشلهم في قلب تأخرهم بثلاثة أهداف.

ومع ذلك، فإن الهزيمة المذلة أمام فريق فورست زادت من مخاوف توتنهام من التعرض لأول هبوط له من الدرجة الأولى منذ عام 1977، وأثبتت أنها المباراة الأخيرة في فترة ولايته القصيرة.

النقطة الوحيدة التي جمعها توتنهام منذ تعيين تيودور هي الأقل بين جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة.

لكنهم ظلوا في ذيل جدول الترتيب منذ منتصف ديسمبر.

لم يحققوا أي فوز في 13 مباراة بالدوري منذ فوزهم 1-0 على كريستال بالاس في 28 ديسمبر - قبل 88 يومًا - بينما كان آخر فوز لهم في أي مسابقة على آينتراخت فرانكفورت في 28 يناير.

ومن بين مشاكلهم هذا الموسم قائمة طويلة من الإصابات طويلة الأمد للاعبين الرئيسيين، بما في ذلك أمثال جيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي.

سيستأنف توتنهام حملته في الدوري بعد فترة التوقف الدولي برحلة إلى سندرلاند صاحب المركز الحادي عشر في 12 أبريل.



