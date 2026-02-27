تركيا: أونواتشو ونويو يلهمان فوز طرابزون سبور على أرضه على فاتح كاراغومروك

سجل بول أونواتشو وشيبويكي نوايو هدفين ليقودا طرابزون سبور للفوز على فاتح كاراغومروك بنتيجة 3-1 في مباراتهما ضمن الدوري التركي الممتاز على ملعب بابارا بارك مساء الجمعة، بحسب التقارير. Completesports.com.

سجل أونواتشو هدف افتتاح المباراة بعد مرور 20 دقيقة.

وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً الآن في سبع مباريات متتالية في الدوري مع فريق طرابزون سبور.

سجل المهاجم حتى الآن 18 هدفاً في 21 مباراة بالدوري مع فريق بلاك سي ستورم هذا الموسم.

أصبح أونواتشو الآن هداف الدوري، متقدماً بهدفين على إلدور شومورودوف لاعب إسطنبول باشاك شهير.

وأدرك دانييل فيردي التعادل لفاتح كاراجومروك في الدقيقة 26.

استعاد طرابزون سبور التقدم عن طريق نوايو بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

ثم قام أونواتشو بتمريرة حاسمة لزميله ليسجل الهدف الثالث لفريق بلاك سي ستورم في الدقيقة الخمسين.

سجل نوايو، الذي انضم إلى طرابزون سبور قادماً من فريق وولفسبيرغر النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية، هدفين وتمريرة حاسمة واحدة في ست مباريات بالدوري منذ وصوله إلى النادي.

يملك فريق طرابزون سبور، صاحب المركز الثالث، الآن 48 نقطة من 24 مباراة، بفارق أربع نقاط عن فنربخشة، الذي لديه مباراة مؤجلة.

بقلم أديبوي أموسو



