تركيا: أونواتشو يسجل في المباراة السادسة على التوالي ليقود طرابزون سبور للفوز على غازي عنتاب خارج أرضه

سجل بول أونواتشو الهدف الحاسم ليقود طرابزون سبور للفوز على غازي عنتاب بنتيجة 2-1 في مباراتهما ضمن الدوري التركي الممتاز يوم الأحد.
سجل اللاعب النيجيري الدولي الآن في ست مباريات متتالية مع طرابزون سبور.
تقدم غازي عنتاب في النتيجة عن طريق محمد بايو في الدقيقة 22.
رد الضيوف على الفور تقريباً، حيث سجل فيليبي أوغوستو هدف التعادل بعد دقيقتين.
اقرأ أيضا:موفي على وشك أن يصبح لاعباً أساسياً - مدرب بورتو فاريولي
سجل أونواتشو الهدف الحاسم للضيوف في الدقيقة 27.
كان هذا الهدف رقم 35 للمهاجم مع فريق بلاك سي ستورم.
وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً الآن 17 هدفاً في 18 مباراة في جميع المسابقات مع فريق طرابزون سبور.
يحافظ فريق فاتح تكه على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.
بقلم أديبوي أموسو
المجد لملك تركيا!!!
أونواتشو!!!
17 هدفًا في 18 مباراة.. بينما سجل أوسمين 9 أهداف فقط في 16 مباراة رغم لعبه مع فريق مليء بالنجوم مثل إيكاردي، ماريو، ساني، غودونغان، وغيرهم.
حتى لو جمعنا إجمالي أهداف أوسيمين في جميع المسابقات (15)، فإنه لا يزال أقل من أهداف أونواتشو مع ناديه الصغير في الدوري...
يا قومي، هكذا تُقاس العظمة... من لا شيء أو من القليل يصنعون أعظم الأشياء!
لونجيمانوس يضرب من جديد. ساقاه الطويلتان تواصلان إلحاق الضرر بالخصوم.
ما يُسمى بدوري تولوتولو ليس بالأمر الهين. إنه ليس سهلاً!
إذا كانت الأندية التركية بمستوى "تولوتولو"، فكيف تمكن أحدها من هزيمة يوفنتوس العملاق الأوروبي بنتيجة 5-2 الأسبوع الماضي فقط؟
لا داعي للشرح. اذهب واشرح يا تايا، لا يوجد دليل.
لا بد أن دوريهم جيد، ولهذا السبب تستحق أهداف أونواتشو الاحترام أيضاً.
إذا أصررنا على عدم احترام الدوري التركي، فإننا بذلك نقول أيضاً إن أهداف أونواتشو لا تهم، وهو ما سيكون بالطبع كذباً كبيراً.
يجب أن يستمر نجمانا أوسيمين وأونواتشو في إشعال الدوري التركي بالأهداف.
ضخها إلى بومبي، ضخها إلى الأعلى. Onuachu nachu chu chu X. Onuachu Ziggy Zagga Ziggy Zagga. أونواتشو جونواتشو. إنه أفضل بكثير من غيره في تركيا.
بارك الله في أونواتشو. بارك الله في كاتبنا الماهر.
ههههههه حتى أولئك الذين ولدوا في العصور المظلمة، أنا متأكد من أنهم سمعوا بمصطلح "المفاجآت في كرة القدم... حتى لو لم تكن "مفاجأة كبيرة في تاريخ كرة القدم"...
كما حدث عام ١٩٨٨، عندما فاز فريق ويمبلدون، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (EFL League One)، على فريق ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي... هل يُغيّر ذلك الحقيقة العالمية المعروفة بأن فريقًا من الدرجة الثالثة أفضل من فريق ليفربول الإنجليزي المُهيمن على دوري النخبة؟ بالطبع لا!
ماذا عن فوز السعودية على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في كأس العالم 2022 الأخيرة... هل يُشكك هذا الآن في الحقيقة المعروفة بأن الدوري السعودي للمحترفين أفضل من الدوري الأرجنتيني؟
في هذه الجولة الثالثة فقط من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، فاز فريق ماكليسفيلد، أحد فرق دوري الدرجة السادسة الإنجليزي (الدوري الوطني الشمالي)، على فريق كريستال بالاس، حامل اللقب، بنتيجة 2-1... الآن أعتقد أن الدوري الوطني أفضل من الدوري الأول في العالم!!!
هل يغير ذلك حقيقة أن الدوري الإنجليزي الممتاز أو فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل من فريق من الدرجة الثالثة أو دوري الدرجة الأولى؟
هل يغير ذلك حقيقة أن الدوري الأرجنتيني أفضل من الدوري السعودي للمحترفين؟
............ ..
............
أوه! أرجو من CSN إعادة زر التعديل... شكرًا.
كما يقولون في اللهجة المحلية... اذهب واشرح واشرح، اذهب واشرح يا تايا... ههههههه
عندما يسجل أوسيمين في تركيا... يصبح الأمر أشبه بدوري تولوتولو... ههههههه. لكن عندما يسجل أونواتشو في نفس الدوري التركي... يصبح الأمر هو المعيار الحقيقي للعظمة... ههههههه.
يجب على أحدهم أن ينصح هذا الأحمق بتوفير طاقته لإصلاح مصيره المتعفن بدلاً من تناقض نفسه كل يوم... ههههههه... كل ذلك في محاولة لإثبات أن الشمس تشرق من الجنوب وتغرب في الشرق... ههههههه
نسأل الله ألا يجعلنا نفتقر إلى الحكمة السليمة
صحيح أن الهزيمة 5-2 في كرة القدم أمرٌ مُزعج. لكن كيف يُمكن اعتبارها مجرد مفاجأة؟
لم تكن النتيجة الساحقة 5-2 مجرد مفاجأة، بل استحق غلطة سراي الفوز بجدارة. تفوق فريقٌ من الدرجة الأولى على يوفنتوس في الأداء والقوة.
وكان أوسيمين، اللاعب القوي، سببًا رئيسيًا في تلك النتيجة. فقد أزعج مدافعي يوفنتوس وأرهقهم طوال المباراة. لولا أوسيمين، لكانت المباراة مختلفة تمامًا. فبدونه، لكان يوفنتوس قادرًا على الظهور بشكل أفضل.