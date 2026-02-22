تركيا: أونواتشو يسجل في المباراة السادسة على التوالي ليقود طرابزون سبور للفوز على غازي عنتاب خارج أرضه

سجل بول أونواتشو الهدف الحاسم ليقود طرابزون سبور للفوز على غازي عنتاب بنتيجة 2-1 في مباراتهما ضمن الدوري التركي الممتاز يوم الأحد.

سجل اللاعب النيجيري الدولي الآن في ست مباريات متتالية مع طرابزون سبور.

تقدم غازي عنتاب في النتيجة عن طريق محمد بايو في الدقيقة 22.

رد الضيوف على الفور تقريباً، حيث سجل فيليبي أوغوستو هدف التعادل بعد دقيقتين.

سجل أونواتشو الهدف الحاسم للضيوف في الدقيقة 27.

كان هذا الهدف رقم 35 للمهاجم مع فريق بلاك سي ستورم.

وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً الآن 17 هدفاً في 18 مباراة في جميع المسابقات مع فريق طرابزون سبور.

يحافظ فريق فاتح تكه على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

بقلم أديبوي أموسو



