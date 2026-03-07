تركيا: أوسيمين يحرز هدف الفوز لغلطة سراي على بشكتاش

سجل فيكتور أوسيمين هدف الفوز الحاسم ليقود غلطة سراي للفوز على غريمه بشكتاش بنتيجة 1-0 مساء السبت.

سجل أوسيمين هدف الفوز برأسية رائعة من عرضية ليروي ساني المتقنة.

طُرد ساني في الدقيقة 62 لحصوله على إنذار ثانٍ.

كان هذا الهدف الحادي عشر لأوسيمين في الدوري هذا الموسم مع الفريق الأصفر والأحمر.

كما سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً أربع تمريرات حاسمة في 18 مباراة بالدوري.

كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يعمل طوال مدة اللعبة.

كما تم استعراض زميله في المنتخب الوطني، ويلفريد نديدي، من قبل فريق بشكتاش في المباراة.

كانت هذه المباراة هي الظهور التاسع عشر لنديدي في الدوري هذا الموسم مع فريق بلاك إيجلز.



