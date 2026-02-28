تركيا: أوسيمين يسجل الهدف، ويساعد في فوز غلطة سراي على ألانيا سبور

سجل فيكتور أوسيمين هدفاً وصنع آخر في فوز غلطة سراي 3-1 على ألانيا سبور في ملعب رامز بارك يوم السبت.

منح ساشا بوي التقدم لأصحاب الأرض في أواخر الشوط الأول.

أعاد ستيف موني، لاعب منتخب بنين، التعادل لفريق ألانيا سبور بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

اقرأ أيضا:قدّم أولاوين تمريرة حاسمة في فوز ريزيسبور 3-0 على قاسم باشا

استعاد غلطة سراي تقدمه من خلال

سجل لوكاس توريرا الهدف في الدقيقة 58 بتمريرة حاسمة من أوسيمين.

ثم سجل اللاعب النيجيري الدولي الهدف الثالث لغلطة سراي قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

استغل المهاجم خطأ حارس مرمى ألانيا سبور، باولو فيكتور، ليحسم الفوز.

سجل أوسيمين حتى الآن 10 أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة في 16 مباراة في الدوري مع الفريق الأصفر والأحمر هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو







