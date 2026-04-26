تركيا: أوسيمين يلهم غلطة سراي بالفوز بالديربي على فنربخشة

سجل فيكتور أوسيمين هدفاً ليحقق غلطة سراي فوزاً بنتيجة 2-0 على منافسه فنربخشة في ملعب رامز بارك مساء الأحد.

سنحت لفنربخشة فرصة مبكرة للتقدم في النتيجة، لكن أندرسون تاليسكا فشل في التسجيل من ركلة الجزاء في الدقيقة 11.

وضع أوسيمين غلطة سراي في المقدمة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بتسديدة متقنة، مسجلاً هدفه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم.

اعتقد أوسيمين أنه أضاف هدفاً آخر في الدقيقة 53، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

سجل باريش ألبير يلماز الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 67، حيث سدد ركلة جزاء بهدوء ليضاعف تقدم غلطة سراي.

حسم لوكاس توريرا الفوز قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

وقد وسّع فريق أوكان بوروك الفارق إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب بعد هذا الفوز.



