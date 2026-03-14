    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    تركيا: أوسيمين يسجل هدفًا في فوز غلطة سراي على ضيفه إسطنبول باشاك شهير

    سجل فيكتور أوسيمين هدفاً في فوز غلطة سراي 3-0 على إسطنبول باشاك شهير في ملعب رامز بارك مساء السبت، بحسب التقارير. Completesports.com.

    وضع ويلفريد سينغو فريق غلطة سراي في المقدمة في الدقيقة 57.

    ضاعف أوسيمين تقدم فريق أوكان بوروك بعد تسع دقائق.

    كان هذا الهدف هو الهدف الثاني عشر للاعب النيجيري الدولي في الدوري هذا الموسم.

    سدد المهاجم الكرة في الشباك بعد أن مررها له يونس أكجون.

    تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بماورو إيكاردي قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة.

    سجل أوسيمين الآن 19 هدفاً وقدم خمس تمريرات حاسمة في 28 مباراة في جميع المسابقات مع غلطة سراي هذا الموسم.

    وأضاف البديل ريناتو نهاغا الهدف الثالث لفريق الأصفر والأحمر قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

