تركيا: تألق الثلاثي النيجيري ليقود طرابزون سبور للفوز 2-1 على غلطة سراي

سجل بول أونواتشو وشيبويكي نوايو هدفين، بينما سجل أنتوني نواكايمي تمريرة حاسمة، حيث فاز طرابزون سبور على غلطة سراي 2-1 في ملعب بابارا بارك.

بدأ طرابزون سبور المباراة بقوة، حيث سجل بول أونواتشو هدف الافتتاح بعد أربع دقائق.

سجل اللاعب النيجيري الدولي هدفاً برأسية من عرضية رائعة نفذها فاغنر بينا.

سجل أونواتشو الآن 22 هدفاً في الدوري مع فريق بلاك سي ستورم هذا الموسم.



سجل لاعب منتخب ساحل العاج ويلفريد سينغو هدف التعادل لغلطة سراي في بداية الشوط الثاني.

لكن نوايو سجل هدف الفوز بعد دقيقتين من مرور ساعة من اللعب، برأسية من ركلة حرة متقنة نفذها أنتوني نواكايمي.

سجل نوايو، الذي انضم إلى طرابزون سبور في يناير، ثلاثة أهداف لفريق عاصفة البحر الأسود.

صعد طرابزون سبور إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 63 نقطة من 28 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر غلطة سراي.

يحتل فنربخشة المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

بقلم أديبوي أموسو



