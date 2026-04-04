تركيا: تألق الثلاثي النيجيري ليقود طرابزون سبور للفوز 2-1 على غلطة سراي

سجل بول أونواتشو وشيبويكي نوايو هدفين، بينما سجل أنتوني نواكايمي تمريرة حاسمة، حيث فاز طرابزون سبور على غلطة سراي 2-1 في ملعب بابارا بارك.
بدأ طرابزون سبور المباراة بقوة، حيث سجل بول أونواتشو هدف الافتتاح بعد أربع دقائق.
سجل اللاعب النيجيري الدولي هدفاً برأسية من عرضية رائعة نفذها فاغنر بينا.
سجل أونواتشو الآن 22 هدفاً في الدوري مع فريق بلاك سي ستورم هذا الموسم.
سجل لاعب منتخب ساحل العاج ويلفريد سينغو هدف التعادل لغلطة سراي في بداية الشوط الثاني.
لكن نوايو سجل هدف الفوز بعد دقيقتين من مرور ساعة من اللعب، برأسية من ركلة حرة متقنة نفذها أنتوني نواكايمي.
سجل نوايو، الذي انضم إلى طرابزون سبور في يناير، ثلاثة أهداف لفريق عاصفة البحر الأسود.
صعد طرابزون سبور إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 63 نقطة من 28 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر غلطة سراي.
يحتل فنربخشة المركز الثالث برصيد 60 نقطة.
بقلم أديبوي أموسو
كل المجد لبول أونواتشو ملك تركيا!!!!
مهاجم قوي جداً وضخم البنية...
آخر مرة أصيب فيها أونواتشو كانت في يوليو من العام الماضي (2025)….
على عكس أوسيمين الذي تروج له وسائل الإعلام ومعجبوه السذج على أنه قوي للغاية، لكنه دائمًا ما يتعرض للإصابة في كل يوم سوق تقريبًا... ههههه...
منذ يوليو 2025 وحتى أبريل 2026 من هذا العام، تعرض (أوسيمين) للإصابة 6 مرات... ههههه...
ههههههه... الحياة المضطربة التي وعدته بها، إذا لم يعتذر لفينيدي، تؤتي ثمارها حقاً... ههههه.
لقد غاب عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهر الآن... ههههه...
راقبوا إن عاد، فقد يصطحب معه أخرى... ههههههه
ههههههه... أين العم باريش ألبير يلماز... ذلك الذي يشعر بأنه أفضل من أوسيمين في فريق غلطة سراي... ذلك الذي لا يستطيع تحمل كل هذا التكريم والمجد الذي يُمنح لأوسيمين مقابل كل ما يفعله من أجل غلطة سراي.
لقد أتيحت له فرص عديدة ليُظهر للعالم أنه قادر على أن يكون اللاعب النجم وأنه يستطيع قيادة الفريق كما يفعل أوسيمين، لكنه اختفى من الحسابات منذ إصابة أوسيمين.
كانت المعدة تشعر أيضاً أنها تستطيع الوجود بدون الفم حتى كاد الجوع أن يقتلها... ههههههه
بعض هؤلاء الحمقى الحسودين لا يدركون حتى أن بريق أوسيمين هو الذي يشع من خلالهم.
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك غابرييل سارا، الذي حصل على أول استدعاء له إلى منتخب البرازيل بفضل أداء غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي تصدره بكل سرور الأداء المتميز والمبهر لأوسيمين.
يبدو أن فريق غالا هذا لا يستطيع الفوز بدون أوسيمين.
أونواتشو سكورنواتشو. أونواتشو شوتنواتشو. أهداف أونواتشو. Onuachu Nachu Chuchu Chuchu X. أنت أفضل بكثير من المهاجمين الآخرين في تركيا.
بارك الله في أونواتشو وجميع مهاجمي فريق النسور الخضراء المستحقين.