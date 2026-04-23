كأس تركيا: أونواتشو يتألق ويقود طرابزون سبور للفوز على سامسون سبور بركلات الترجيح والتأهل إلى نصف النهائي

شارك مهاجم منتخب نيجيريا بول أونواتشو في فوز طرابزون سبور على سامسون سبور ليبلغ نصف نهائي كأس تركيا يوم الخميس.

تغلب فريق طرابزون سبور على فريق سامسون سبور بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0.

كما شارك في المباراة مع فريق طرابزون سبور زميل أونواتشو النيجيري أنتوني نواكايمي، الذي دخل في الشوط الثاني.

سجل كل من أونواتشو ونواكايمي ركلتي جزاء ليساعدا طرابزون سبور على التأهل إلى الدور نصف النهائي.



سيواجه طرابزون سبور فريق جينتشلبيرليجي في نصف النهائي، بينما سيواجه بشكتاش بقيادة ويلفريد نديدي فريق قونيا سبور. وستقام مباراتا نصف النهائي في مايو 2026.

كان آخر فوز لفريق طرابزون سبور بكأس تركيا في عام 2020، وقد فازوا بالبطولة تسع مرات.

بقلم جيمس أغبيريبي



