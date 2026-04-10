تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة: مدرب فريق فلامينغوز، بوساري، يدعو 36 لاعبة لمباراة الدور الثاني

قام المدرب الجديد لفريق فلامينغوز، أكيم إيشولا بوساري، بدعوة 36 لاعبة إلى معسكر الفريق استعداداً لمباراة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة التي ستقام الشهر المقبل ضد الفائز من مباراة النيجر وغينيا.

من المقرر أن تستضيف جمهورية النيجر مباراة الذهاب من الدور الأول في نهاية هذا الأسبوع، على أن تقام مباراة الإياب في كوناكري في نهاية الأسبوع المقبل.

سيستضيف الفائز منتخب نيجيريا، الحائز على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2022، في مباراة الذهاب من الدور الثاني خلال عطلة نهاية الأسبوع من 22 إلى 24 مايو، على أن يستضيف منتخب فلامينغوز المباراة يوم السبت 30 مايو.

يضم الفريق خمسة حراس مرمى، وعشرة مدافعين، وثلاثة عشر لاعب خط وسط، وثمانية مهاجمين، حيث يبدأ بوساري، الذي حل محل المدرب بانكول أولووكيري، رحلته الخاصة مع فريق فلامينغوز.

ستقام نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA هذا العام في المغرب، في الفترة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر.

فرقة فلامينغوز الكاملة

حراس المرمى: دوراثي نويل نداكس (ناساراوا أمازون)؛ سيلفيا إيتشيفو (بايلسا كوينز)؛ أبيديمي أييولو (ريمو ستارز ليديز)؛ أماراشي أتولايو (هارتلاند كوينز)؛ ريتا أنتوني (كونفلوينس كوينز)

المدافعون: صفية إدريس (بايلسا كوينز)؛ فيرونيكا كيفاس (بلاتيو يونايتد ليديز)؛ باترا أوبارانميغوا (دلتا كوينز)؛ تشيوما جيمس (إيمو سترايكرز)؛ عزيزات أودونتان (إف سي روبو كوينز)؛ جوستينا جودوين (كوارا يونايتد ليديز)؛ كانيينسولا يوسف (إف سي روبو كوينز)؛ فاكويا أكينولا (إيكيتي كوينز)؛ إستير إن (Unation FC)؛ هبة الله Afigbediotor (ملائكة إيبوم)

لاعبو الوسط: وشاكيرات صرافة (ريمو ستارز ليديز)؛ ديبورا أولايوولا (بايلسا كوينز)؛ توسين تيامييو (إف سي روبو كوينز)؛ فيدل بيبل (Pacesetter Queens)؛ صالح إيتيم (ناساراوا أمازونز)؛ نعمة الأحد (التقاء الملكات) ؛ أولواتوسين يوسف (نصراوة أمازون)؛ أواوو باشيرو (ملكات التقاء)؛ قدرة التحمل أوموروكا (إيكيتي كوينز)؛ أوجاجا آدامز (دلتا كوينز)؛ ميمونات روتيمي (أكاديمية ناكامورا)؛ أنستازيا أكوابو (نادي أهوديانيم)؛ بوسايو أوجونليدي (أكاديمية Goalright)

مهاجمون: هارموني تشيدي (بايلسا كوينز)؛ وأمينات أبيودون (الملكات الرائدات)؛ ماري داستان (إيمو سترايكرز)؛ باتريشيا هابيلا (أكاديمية فوسلا)؛ اللطف إيفيني (بايلسا كوينز)؛ أولواكيمي أديغبوي (إف سي روبو كوينز)؛ الملكة جوزيف (أكاديمية فوسلا)؛ إستيفانوس شافيه (Youth Arise FC)



