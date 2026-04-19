تصفيات كأس العالم تحت 17 سنة: غينيا تسحق النيجر لتتأهل لمواجهة فلامينغوز

ستواجه غينيا منتخب الفلامنجوس النيجيري في الجولة التأهيلية الأخيرة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2026.

تغلب منتخب غينيا على منتخب النيجر بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب من التصفيات التي أقيمت في كوناكري يوم السبت.

لقد فازوا بالمباراة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين، وذلك بعد فوزهم بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا:ستة لاعبين بارزين اختاروا تمثيل نيجيريا بعد مشاركتهم مع منتخبات إنجلترا للشباب

الفائز في مباراة فلامينغوس ضد غينيا سيتأهل لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2026.

أقام فريق فلامينغوز معسكراً في أبوجا استعداداً لمواجهة زملائهم من غرب إفريقيا الأسبوع الماضي.

قام المدرب الجديد، أكيم بوساري، بدعوة 36 لاعباً إلى معسكر تدريبي استعداداً لانطلاق الفريق.



