تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة: منتخب فالكونيتس يختتم معسكر أبوجا استعداداً لمواجهة مالاوي

اختتم منتخب نيجيريا للسيدات تحت 20 سنة برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمدة ثلاثة أسابيع في أبوجا، استعداداً لمباراته الحاسمة في تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة ضد منتخب مالاوي للفتيات تحت 20 سنة.

من المقرر أن يصل الفريق إلى إيكين-ريمو، ولاية أوجون يوم الأحد، حيث سيستضيفون الجولة الأولى من الجولة التأهيلية النهائية المقرر إقامتها يوم السبت 2 مايو.

تميزت فترة المعسكر بالانضباط والمرونة والجهد الدؤوب، حيث بذل اللاعبون جهداً كبيراً للوصول إلى ذروة اللياقة البدنية والحدة التكتيكية قبل المواجهة.

أعرب المدرب الرئيسي، السيد موسى أدكو، عن ثقته في جاهزية الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة.

"أظهرت الفتيات شخصيةً قويةً وعزيمةً لا تلين طوال فترة المعسكر التدريبي. لقد عملنا بجدٍّ على تكتيكاتنا ولياقتنا البدنية وتماسك الفريق. أنا متفائلٌ بشأن جاهزيتنا وواثقٌ من أن اللاعبات سيُقدّمن أداءً مميزاً."

كما أكدت قائدة الفريق، جوي إيغبوكوي، عزم الفريق ودعت إلى الدعم الوطني.

"نحن على أتم الاستعداد والتركيز على المهمة المقبلة. نطلب من الشعب النيجيري الدعاء لنا ودعمنا ونحن نخوض هذه المباراة المهمة. نحن مصممون على أن نجعل البلاد فخورة بنا."

سيسعى منتخب فالكونيتس إلى تحقيق أفضلية قوية في مباراة الذهاب بينما يواصل سعيه للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة لهذا العام، والتي ستستضيفها بولندا في الفترة من 5 إلى 26 سبتمبر.

تأهلت نيجيريا وشاركت في جميع النسخ السابقة من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة لكرة القدم منذ انطلاق البطولة كبطولة تحت 19 سنة في كندا قبل 24 عامًا.



