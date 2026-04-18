تصفيات كأس العالم تحت 20 سنة: منتخب فالكونيتس يكثف استعداداته لمواجهة مالاوي

كثّف منتخب نيجيريا للسيدات (فالكونيتس) استعداداته النهائية لمباراته في تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 ضد منتخب مالاوي.

أعرب المدرب الرئيسي موسى أدكو عن ثقته في جاهزية الفريق لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا.

"لدينا فريق كامل على أرض الملعب، والجميع يركز على المهمة الموكلة إليه. من الآن فصاعدًا، سنركز على تخطيط الفريق والعمل التكتيكي. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وأعتقد أننا سنخرج منتصرين في نهاية المباراة." هذا ما صرح به أدكو.

يسود جو إيجابي للغاية في المعسكر، مع معنويات عالية بين اللاعبين، ولا توجد إصابات يجب التعامل معها.

أشاد المدرب أدكو بعمق الفريق ولياقته البدنية، مشيرًا إلى التحدي المتمثل في دمج اللاعبين من أندية مختلفة في فترة قصيرة، معربًا عن ثقته في بناء فريق متماسك وتنافسي قبل المباراة.

وأضاف: "نناشد جماهيرنا أن تدعوا لنا كما فعلتم عندما واجهنا رواندا والسنغال في الأدوار السابقة. أعتقد أن نيجيريا ستفوز ببطاقة التأهل لكأس العالم بعد مباراتي الذهاب والإياب ضد مالاوي".

سيستضيف منتخب فالكونيتس منتخب مالاوي في مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 2 مايو.

ستقام مباراة الإياب في ليلونغوي يوم السبت الموافق 9 مايو.

ضمنت نيجيريا مكانها في الجولة النهائية بفوزها على السنغال بنتيجة إجمالية 3-1، حيث فازت 1-0 على أرضها و2-1 في السنغال، وذلك بعد فوزها ذهاباً وإياباً على رواندا (5-0 في المجموع) في الجولة الثانية.



