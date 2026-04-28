تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة: منتخب فالكونيتس يكثف استعداداته في إيكين لمواجهة مالاوي

وصل منتخب نيجيريا "فالكونيتس" بسلام إلى إيجيبو أودي بعد ثلاثة أسابيع من المعسكر التدريبي المكثف في أبوجا، حيث يكثفون استعداداتهم لمباراتهم الحاسمة في تصفيات كأس العالم.

سيجري الفريق جلسات تدريبية في ملعب ريمو ستارز في إيكين-ريمو القريبة، حيث تحول التركيز الآن بالكامل إلى الاستعداد للمباريات.

لا تزال الروح المعنوية للفريق عالية، حيث يُظهر اللاعبون عزيمة قوية وتماسكًا مع استمرار الاستعدادات لمباراة الذهاب ضد مالاوي المقرر إقامتها يوم السبت 2 مايو.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب في مالاوي يوم السبت الموافق 9 مايو.

يسعى منتخب فالكونيتس إلى تقديم أداء مقنع في مباراة الذهاب لضمان ميزة تنافسية في سعيه للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، والتي ستستضيفها بولندا في الفترة من 5 إلى 26 سبتمبر.



