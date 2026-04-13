منتخب مالاوي تحت 20 سنة يكشف عن تشكيلته لمواجهة فالكونيتس

أعلنت ماغي تشومبو، مدربة منتخب مالاوي، عن قائمة تضم 26 لاعبة لخوض مباراة الدور التمهيدي النهائي لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 ضد منتخب نيجيريا (فالكونيتس). Completesports.com التقارير.

حافظ تشومبو على ثقته في غالبية اللاعبين الذين هزموا غينيا بيساو في الجولة السابقة.

ستسافر مالاوي إلى نيجيريا لخوض مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 2 مايو.

سيستضيف فريق تشومبو مباراة الإياب على ملعب بينغو الوطني بعد أسبوع واحد.

بدأ منتخب فالكونيتس استعداداته للمباراة التأهيلية في أبوجا قبل أسبوعين.

تغلب فريق موسى أدكو على السنغال بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين في الدور الثالث.

سيحصل الفائز في مجموع المباراتين بين منتخب فالكونيتس ومالاوي على مكان في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 المقرر إقامتها في بولندا في وقت لاحق من هذا العام.

فرقة كاملة

حراس المرمى

إيرين سيباندي – نادي سيلفر سترايكر للسيدات

إميلي نخوازي - نساء كوكوما نتوبوا

فورتشن بويتوبيتو – نادي إيكايا للسيدات

المدافعين عن حقوق الإنسان

مورين كينيث - أكاديمية أسنت لكرة القدم

تالانديرا شينيامفولا – أكاديمية أسنت لكرة القدم

أوليفيا فيكاني – نساء كوكوما نتوبوا

إميلي صموئيل - نساء الخدمة المدنية

جوديث كامبويمبا – نادي شيتوليرو هيرواينز

ألينافي ميلانزي – نساء الخدمة المدنية

إيفا مسوكا – FCB Nyasa Big Bullets Women

لاعبي خط الوسط

ليتيسيا تشينيامولا - أكاديمية أسنت لكرة القدم

سارة موليمبيكا – نساء الجاموس الأخضر

آنا بازيليو - نساء الخدمة المدنية

كونداو باندا - نساء كوكوما نتوبوا

كارلو ملينزو - نادي نياسا لكرة القدم للسيدات

ليندا ماندا – نادي سيلفر سترايكر للسيدات

فاني مويو – المتجولون الأقوياء كوينز

إنيليسي فابيانو – مزوزو سيتي هامرز كوينز

أكاديمية أسنت لكرة القدم - فيكتوريا مكوالا

إلى الأمام

ماري تشينديا - نساء كوكوما نتوبوا

فاطمة لالي – أكاديمية أسنت لكرة القدم

غريس مكاكانغولا – نادي سيلفر سترايكر للسيدات

ماياميكو مكانداوير – أكاديمية أسنت لكرة القدم

فانيسا عيسى – إف سي بي نياسا بيج بوليتس للنساء

هوب تشيكونجا – نادي إيخيا للسيدات

وونجاني ماسامبا – أكاديمية لوينجا

تالانديلا كاتشالا – أكاديمية لوينجا

ريبيكا باندا – أكاديمية لوينجا

تشيسومو متيليلا – أكاديمية لوينجا

بقلم أديبوي أموسو



