أوتشي يستعد للعودة إلى خيتافي بعد فترة صعبة في كريستال بالاس

سيعود كريستانتوس أوتشي إلى خيتافي هذا الصيف بعد انتهاء فترة إعارته مع كريستال بالاس، بحسب التقارير. Completesports.com.

أوتشي، الذي انتقل إلى ملعب سيلهرست بارك على سبيل الإعارة الصيف الماضي، عانى من أجل الحصول على وقت لعب منتظم في النادي.

كان على لاعب خط الوسط الهجومي أن يبدأ 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يتم تفعيل الخيار الإلزامي.

لكن اللاعب الدولي النيجيري لم يشارك بعد في أي مباراة بالدوري مع فريق كريستال بالاس.

شارك أوتشي في 14 مباراة في الدوري مع فريق إيجلز، جميعها كلاعب بديل.

سيحتاج خيتافي أيضاً إلى بيعه لتخفيف الضغط المالي عليه.




