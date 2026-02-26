دوري أبطال أوروبا: الكشف عن المنافسين المحتملين لدور الـ16: أرسنال، تشيلسي، ومانشستر سيتي

أفادت بي بي سي سبورت أن ستة عشر فريقاً ستتعرف على خصومها في قرعة خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة.

كانت فرق أرسنال وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير قد تأهلت بالفعل، وانضم إليها نيوكاسل في دور الـ16 بعد فوزه بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين على كاراباخ في جولة التصفيات.

ينضم الفائزون الثمانية في مباريات التصفيات الإقصائية التي تُقام بنظام الذهاب والإياب إلى أفضل ثمانية فرق من جدول ترتيب مرحلة الدوري في القرعة.

تعرف الأندية بالفعل من هم المنافسون الذين قد تواجههم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سيواجه فريق أرسنال، المصنف الأول، فريق باير ليفركوزن أو أتالانتا.

سيواجه ليفربول وتوتنهام، اللذان احتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي في مرحلة الدوري، إما أتلتيكو مدريد أو غلطة سراي أو يوفنتوس.

سيواجه مانشستر سيتي أحد فرق بودو/غليمت أو ريال مدريد أو بنفيكا، وسيواجه تشيلسي إما نيوكاسل أو موناكو أو باريس سان جيرمان، وسيواجه نيوكاسل إما تشيلسي أو برشلونة.

ستحدد قرعة يوم الجمعة أيضاً جانباً من الجدول لجميع الفرق، مما يعني أنهم سيعرفون من قد يواجهونه في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

ستقام مباريات الذهاب في دور الـ16 إما في 10 أو 11 مارس، بينما من المقرر إقامة مباراة الإياب في 17-18 مارس.

ستستضيف ساحة بوشكاش في بودابست، المجر، المباراة النهائية لموسم 2025-26 في 30 مايو.



