    دوري أبطال أوروبا: أرسنال يتفوق على سبورتينغ لشبونة ويتأهل إلى نصف النهائي التاريخي، بينما يتغلب بايرن ميونخ على ريال مدريد في مباراة مثيرة من سبعة أهداف.

    جيمس أغبيريبي
    تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على سبورتينغ لشبونة في مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل السلبي، والتي حسمت فوزه بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين يوم الأربعاء.

    وتعني هذه النتيجة أن أرسنال قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين لأول مرة في تاريخه.

    كان أداء فريق أرسنال أقل بكثير من مستواه المعهود في مباراة الإياب من ربع النهائي على ملعب الإمارات.

    لكنهم تمسكوا بتقدمهم الطفيف في مباراة الذهاب حيث فشل سبورتينغ في معاقبتهم على أحدث سلسلة من الأداء السيئ المتزايد.

    سيواجه فريق أرسنال أتلتيكو مدريد للتأهل إلى المباراة النهائية بعد أن تأهل النادي الإسباني بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين ضد برشلونة يوم الثلاثاء.

    سحق أرسنال أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0 في دور المجموعات على ملعب الإمارات في أكتوبر، لكن سيتعين عليهم التحسن بشكل كبير للوصول إلى النهائي لأول مرة منذ عام 2006.


    جيمس صانع محتوى رياضي ومحلل رياضي. كما غطى مباريات دولية لمنتخبي نيجيريا للرجال والسيدات. فيسبوك: James Agberebi

    مقالات ذات صلة المنشورات

