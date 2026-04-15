دوري أبطال أوروبا: جريزمان: ألقِ اللوم عليّ في هدف برشلونة الثاني ضد أتلتيكو مدريد

يقول أنطوان غريزمان، المخضرم في أتلتيكو مدريد، إن خطأه كلف فريقه الهدف الثاني ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.



يذكر أن برشلونة هزم أتلتيكو مدريد 2-1 في ملعب ويمبليانو يوم الثلاثاء، لكن الفريق المضيف هو الذي تأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بعد فوزه في مباراة الذهاب 2-0 في ملعب كامب نو.



وفي حديثه بعد المباراة، صرح غريزمان، الذي كان سعيداً بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي، بأنه كان مسؤولاً عن الهدف الثاني لبرشلونة.

اقرأ أيضا:يامال: لماذا يجب على برشلونة التعاقد مع أوسيمين؟



أنا سعيد جداً.



"جاء هدفهم من خطأين ارتكبناهما، وهذا ما ندفع ثمنه في مثل هذه المباريات. فقدت الكرة في الهدف الثاني. لم أكن في الوضعية الصحيحة لتمريرها."



"ثم، بفضل جماهيرنا وجودتنا، تمكنا من التسجيل. لم نكن مرتاحين في الاستحواذ على الكرة. لم نكن نملك الهدوء اللازم للعب لعبتنا، ولكن، حسناً، نحن في الدور نصف النهائي."



