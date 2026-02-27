دوري أبطال أوروبا: إنريكي يقلل من شأن الحديث عن الثأر من تشيلسي

اعترف لويس إنريكي بأنه لا يشعر بأي رغبة في الانتقام بعد أن أوقعت القرعة باريس سان جيرمان في مواجهة تشيلسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

في تكرار لنهائي كأس العالم للأندية، سيواجه فريق البلوز مرة أخرى أبطال فرنسا، حيث ستقام مباراة الذهاب في باريس يوم 11 مارس.

إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في البطولة منذ موسم 2015/2016، ومن المتوقع أن تكون المباراة مناسبة مثيرة للغاية.

يعرف ليام روزينيور فريق باريس سان جيرمان جيداً بعد أن واجههم خلال فترة توليه مسؤولية ستراسبورغ، ويأمل البلوز أن تمنحهم هذه المعرفة ميزة.

بعد خسارة نهائي كأس العالم للأندية، كان هناك حديث عن سعي باريس سان جيرمان للثأر، لكن إنريكي سارع إلى التقليل من شأن ذلك.

لم يتوقع أحد أن نفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. الوضع مختلف الآن لأن الظروف مختلفة تماماً،" هكذا صرّح للصحفيين (عبر موقع chelsea.news).

وقال للصحفيين: "نحن سعداء. سيكون من المثير للاهتمام اللعب ضد أحد أفضل الفرق الإنجليزية، والذي نعرفه جيداً".

"لا يوجد لدينا أي شعور بالانتقام. هذه منافسة مختلفة. هذا هو طريقنا ونحن معتادون عليه."

"نحن أبطال هذه البطولة حالياً، لذا تكمن المشكلة في جميع الفرق الأخرى. عليهم أن يلعبوا ضدنا، هذا ما أعتقده."

"نحن سعداء بالمشاركة في القرعة لأن ذلك يعني أننا تأهلنا وأن المرحلة الرئيسية من الموسم على وشك البدء."



