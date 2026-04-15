دوري أبطال أوروبا: الجميع في مدريد يؤمنون بقدرتنا على تحقيق ذلك - أربيلوا يتحدث عن المباراة الحاسمة ضد بايرن ميونخ

يبذل ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، قصارى جهده لإقناع كل من حوله بأنه لا يوجد أدنى شك في قدرة فريقه على تحقيق المفاجأة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

مع تأخر فريقه بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، يُظهر أربيلوا ثقة وحماساً كبيرين.

"نحن متحمسون. الجميع في مدريد يؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك. نحن ريال مدريد. نأتي إلى هنا ونحن نؤمن بقدرتنا على الفوز. نحن فريق لا يستسلم أبدًا. لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا 15 مرة. لا أحد يعلم كيف ستسير الأمور، لكننا سنبذل قصارى جهدنا"، هكذا صرّح أربيلوا (كما نقلته @iMiaSanMia عبر Bavarian Football Works).

لسنا بحاجة إلى معجزة هنا. حارس مرماهم كان رجل المباراة في مباراة الذهاب. لم يكن أحد ليتفاجأ لو فزنا. كل من يعرف ريال مدريد يعلم أننا لسنا بحاجة إلى معجزة هنا.

"نحن مستعدون للقتال، لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق عودة تاريخية. نحن متأهبون لهذه الأجواء. لقد لعبنا هنا من قبل، وأنا شخصياً لعبت هنا، إنه ملعب رائع وأجواء مميزة. يشعر لاعبو ريال مدريد دائماً براحة كبيرة في مثل هذه الأجواء. كل لاعب يؤمن بأننا سنحقق عودة رائعة غداً."

يمتلك أربيلوا فريقًا قادرًا تمامًا على تنفيذ خطة اللعب لتحقيق الفوز. ولكن كما قال مايك تايسون: "لكل شخص خطة حتى يتلقى لكمة في وجهه". سيسعى بايرن ميونخ لتوجيه الضربة القاضية لريال مدريد، الذي سيكون بلا شك فريقًا متحمسًا ومتعطشًا للفوز.



