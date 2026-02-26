دوري أبطال أوروبا: مدرب غلطة سراي يشيد بأوسيمين لدوره الحاسم في فوز يوفنتوس

أشاد أوكان بوروك، مدرب غلطة سراي، بفيكتور أوسيمين لمساهمته في تأهل الفريق الأصفر والأحمر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وفقًا للتقارير. Completeports.com.

فاز أبطال الدوري التركي الممتاز في مباراة التصفيات بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

لعب أوسيمين دوراً حاسماً في فوز غلطة سراي في مباراة الذهاب، حيث قدم تمريرتين حاسمتين.

سجل اللاعب النيجيري الدولي هدفاً واحداً مساء الأربعاء، وحصل على لقب رجل المباراة.

سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً حتى الآن سبعة أهداف وتمريرتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بوروك يحيي أوسيمين

ونقل عن بوروك قوله: "تحدثنا بين الشوطين عن ضرورة تعزيز العمل الجماعي والثقة باللاعبين. لم يكن الاعتماد على الكرات الطويلة لحماية النتيجة وتجنب المسؤولية هو النهج الصحيح". الموقع الرسمي للنادي.

كنت أتوقع أداءً أفضل في الشوط الثاني، لكن حدث العكس. مع ذلك، طلبت من فيكتور أوسيمين أن يهدأ، وأن الفرصة ستأتي. وبالفعل، جاءت تلك الفرصة، وسجل هدفًا، وأصبح أحد اللاعبين الذين غيروا مجرى المباراة. لقد استحق ذلك، وهنأته.

بقلم أديبوي أموسو



