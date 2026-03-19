دوري أبطال أوروبا: مدرب غلطة سراي يُقدّم تحديثًا حول إصابة أوسيمين

قال أوكان بوروك، مدرب غلطة سراي، إنهم حاولوا إبقاء فيكتور أوسيمين على أرض الملعب في مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد خصمهم على الرغم من تعرض المهاجم لإصابة مبكرة.

تعرض الفريق الأصفر والأحمر لهزيمة بنتيجة 4-0، ليخرج من البطولة بنتيجة إجمالية 4-1.

تعرض أوسيمين لإصابة في وقت مبكر من المباراة بعد أن تعرض لعرقلة من إبراهيم كوناتي.

لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً تمكن من إكمال الشوط الأول.

"أوسيمين يعاني من الألم أيضاً. حدث ذلك في بداية المباراة؛ حاولنا إبقاءه في الملعب، لكن ألمه ازداد، لذلك اضطررنا إلى استبداله في الشوط الأول."

بالنظر إلى مركز أوسيمين، رأينا أن كوناتي كان قادراً على ارتكاب هذه الأخطاء بسهولة بالغة، إذ كان بإمكانه تطبيق أي نوع من الأخطاء بسهولة. وبينما كنا نتوقع أفضل حكم في العالم، ربما أدار المباراة أحد أسوأ الحكام.

كما تحدث بوروك عن أداء فريقه في المباراة.

كان خصمنا يستحق الفوز بالمباراة أكثر منا بكثير. لقد حدثت أمور مؤسفة؛ بداية المباراة السيئة، إصابة أوسيمين، عجزنا عن فرض سيطرتنا خلال المباراة، والثقة التي منحناها لخصمنا.

لعبوا بثقة أكبر، بينما فقدنا ثقتنا. يتوقع جمهورنا دائمًا من غلطة سراي أداءً أكثر شجاعة، لكن لم تنجح أي من خططنا قبل المباراة على أرض الملعب. أثرت الإصابات والقرارات الخاطئة التي اتخذناها خلال المباراة علينا. بذل لاعبو فريقي جهدًا كبيرًا، وأنا أقدر جهودهم. لقد هنأتمونا، غلطة سراي، ونادينا على وصولنا إلى هنا؛ ومع ذلك، أشعر بالحزن لهذه الهزيمة اليوم.

لم يكن الأمر متعلقًا بالنتيجة فقط؛ فمن الممكن أن تخسر مباراة بناءً على النتيجة، ولكن من حيث مجريات المباراة نفسها، لم نكن نستحق الفوز. كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لكننا لم نتمكن من ذلك. استقبلنا أربعة أهداف وأهدرنا العديد من الفرص. قدم أوغوركان أداءً مميزًا اليوم، ولكن على الرغم من ذلك، مُنينا بهزيمة ساحقة بنتيجة 4-0. أنا مستاء للغاية من ذلك.



