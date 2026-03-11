دوري أبطال أوروبا: أسطورة غلطة سراي يُشيد بأداء أوسيمين ضد ليفربول

أشاد حسن شاش، أسطورة غلطة سراي، بأداء فيكتور أوسيمين الرائع في فوز النادي على ليفربول.

سجل أوسيمين تمريرة حاسمة في فوز الفريق الأصفر والأحمر بنتيجة 1-0 على فريق آرني سلوت.

سجل ماريو ليمينا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة.

سجل اللاعب النيجيري الدولي سبعة أهداف في البطولة هذا الموسم.

"في الدقيقة 90+1، كان أوسيمين بالقرب من خط التماس، وخلفه لاعبان، أحدهما كوناتي، وهو أكبر حجماً من أوسيمين بمرتين تقريباً. كان هذا الرجل يسحبه معه"، هكذا صرح شاش لموقع Habersarikirmizi.

لا يسعنا إلا أن نثني عليه كثيراً. أعتقد أنه يردّ حبّ الجماهير بأكثر من مجرد الثناء. إنه يلعب بكلّ قلبه، من صميم روحه. نأمل أن يستمرّ في غلطة سراي.



