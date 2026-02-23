دوري أبطال أوروبا: غلطة سراي يقلق بشأن لياقة أوسيمين قبل مواجهة يوفنتوس

يواجه فيكتور أوسيمين سباقاً مع الزمن ليكون جاهزاً لمباراة الإياب من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا بين غلطة سراي ويوفنتوس، بحسب التقارير. Completesports.com التقارير.

لم يتم إدراج أوسيمين في قائمة فريق غلطة سراي لمباراة السبت الماضي التي خسرها الفريق خارج أرضه بنتيجة 2-0 أمام كونياسبور.

تعرض اللاعب الدولي النيجيري لإصابة طفيفة في الركبة قبل المباراة.

قدم غلطة سراي تحديثاً عن لياقته البدنية قبل الرحلة إلى تورينو.

وجاء في بيان صادر عن الفريق: "بدأت الحصة التدريبية بتمارين تقوية العضلات في صالة الألعاب الرياضية، تلتها تدريبات على أرض الملعب بثمانية لاعبين ضد اثنين في مجموعتين. وتحت إشراف مدربنا الرئيسي أوكان بوروك، اختُتم التدريب بتمرين يعتمد على الاستحواذ على الكرة ومباراة تدريبية". الموقع الرسمي للنادي.

"تدرب فيكتور أوسيمين في صالة الألعاب الرياضية مع مجموعة إعادة التأهيل."

قدّم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً تمريرتين حاسمتين في فوز غلطة سراي 5-2 على يوفنتوس في مباراة الذهاب.

سجل المهاجم ستة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في سبع مباريات مع الفريق الأصفر والأحمر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



