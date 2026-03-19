دوري أبطال أوروبا: غلطة سراي يهدد باتخاذ إجراءات قانونية بسبب الإصابة المروعة التي تعرض لها لاعب في ملعب أنفيلد

هدد نادي غلطة سراي برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في أعقاب الإصابة الخطيرة التي تعرضت لها نوا لانغ، بعد أن قدم بالفعل شكوى، حسبما أفادت صحيفة ميرور.

تعرض الجناح لإصابة مروعة، حيث قطع إبهامه خلال هزيمة فريقه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ويفكر النادي التركي في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض.

وفي تصريحات عبر موقع HTSpor، قال الأمين العام لنادي غلطة سراي، إيراي يزغان: "لقد قدمنا ​​شكوى إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد المباراة. وقد أجروا تحقيقاتهم الخاصة. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم الأمر".

نحن نتفاوض مع محامين. سنرفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وسنطالب بإلغاء ما تعرضنا له من تمييز فيما يتعلق بالرواتب. شوهد ممثلون رسميون من ليفربول وهم يحققون في لوحة الإعلانات التي وقعت فيها الإصابة.

امتنع نادي ليفربول عن التعليق ريثما تنتهي التحقيقات، لكنه تمنى له الشفاء العاجل والكامل. كما تم التواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للتعليق.

لانغ، الذي تلقى الأكسجين ونُقل على نقالة، توجه مباشرةً إلى المستشفى بعد الإصابة التي استدعت علاجًا مكثفًا، وأكد لاحقًا نجاح العملية الجراحية. وكتب على حسابه في إنستغرام: "العملية الجراحية ناجحة. شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم [رمز قلب أحمر]". وعلّق على المنشور الأول قائلًا: "تحدث مثل هذه الأمور".



