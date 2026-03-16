دوري أبطال أوروبا: غوارديولا يلغي تدريب مانشستر سيتي قبل ساعات من مباراة ريال مدريد

ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" أن بيب غوارديولا منح لاعبي مانشستر سيتي يوم راحة قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

يحتاج فريق البلوز إلى تعويض خسارته 3-0 في مباراة الذهاب من دور الـ16 للبقاء في المنافسة، وقد قرر غوارديولا عدم إدراج التدريب في جدولهم الزمني لليوم الذي يسبق المباراة.

عاد فريق البلوز من مدريد الأسبوع الماضي، ثم سافر إلى لندن لمواجهة وست هام مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعادل الفريقان 1-1 في يوم فاز فيه أرسنال المتصدر ليتركهم في موقف صعب في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

خضع فريق مانشستر سيتي لجلسة استشفاء في مانشستر يوم الأحد بعد مباراة وست هام، وقرر غوارديولا أن أفضل استعداد لمباراة ريال مدريد هو منح اللاعبين يوم الاثنين راحة.

ثم سيأتون يوم الثلاثاء لإجراء تدريباتهم النهائية لما قد تكون مباراتهم الأخيرة في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

رغم أن القرار غير معتاد، إلا أنه ليس سابقة. فقد فعل مانشستر سيتي الشيء نفسه في نوفمبر الماضي عندما جاءت مباراته في دوري أبطال أوروبا ضد دورتموند بعد ثلاثة أيام من مباراة على أرضه مع بورنموث.

قال غوارديولا حينها: "سنتدرب صباح الغد. لقد فعلت ذلك عدة مرات - ربما ليس كثيراً، لكن عدة مرات. كانت مباراة بورنموث صعبة للغاية، لذا أفضل أن يبقوا في منازلهم ونتدرب صباح الغد. لن يغير أحد الجدول الزمني لأن لدينا العديد من المباريات، لذا هذا هو الوضع."

بحسب ما فهمت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، فإن مانشستر سيتي سيرسل 15 دقيقة من لقطات جلسة يوم الأحد إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) كجزء من شروط عدم إجراء التدريب يوم الاثنين، والتي يمكن استخدامها من قبل القنوات التلفزيونية.

سيبذل البلوز كل جهودهم يوم الثلاثاء بحثاً عن عقول وأجسام جديدة لمنح أنفسهم أفضل فرصة للفوز على ريال مدريد.

بعد مباراة ريال مدريد، سيستعد السيتي لنهائي كأس كاراباو ضد أرسنال حيث سيتم تحديد أول لقب في الموسم على ملعب ويمبلي.

ستكون تلك المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي في مارس، حيث سيعود السيتي إلى المنافسة يوم السبت 4 أبريل في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول.



