دوري أبطال أوروبا: كيف يمكن لسبورتينغ لشبونة التغلب على أرسنال؟ - هنري

نصح أسطورة أرسنال، تيري هنري، فريق سبورتينغ لشبونة باتباع نهج مانشستر سيتي وبورنموث إذا أرادوا التغلب على أرسنال في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



بعد فوزهم بفارق ضئيل 1-0 في مباراة الذهاب، سيستضيف فريق أرسنال فريق سبورتينغ لشبونة على ملعب الإمارات الليلة للتأهل إلى الدور نصف النهائي.



تحدث مع سي بي اس الرياضيةاقترح هنري أن يقلد سبورتينغ لشبونة الفرق التي تغلبت على النادي في الأشهر الأخيرة، مثل مانشستر سيتي وبورنموث، من خلال استخدام تكتيكات هجومية والحفاظ على تنظيم دفاعي قوي.

"إذا كنت من مشجعي سبورتينغ، وإذا رأيت الطريقة التي لعب بها مانشستر سيتي ضد أرسنال والطريقة التي لعب بها بورنموث ضد أرسنال في نهاية الأسبوع، والطريقة التي مارسوا بها الضغط في خطة 4-2-4 في وقت مبكر، لم يكن لدى أرسنال إجابة حول كيفية الخروج من ذلك"، هكذا قال هنري لشبكة سي بي إس سبورتس.



لا أعرف ما الذي سيفعله سبورتينغ، لكن نعم، من المهم جدًا لأرسنال الفوز بالمباراة. (يجب عليهم) التأكد من قدرتهم على الاستعداد للمباراة التي ننتظرها جميعًا.



"لأنني لفترة طويلة جداً، لم أكن أركز حتى على بورنموث، حتى قبل فوز بورنموث لم أكن أركز على ذلك، كنت أريد تلك المباراة."



"لو كنت لاعباً، لأردت الفوز، لأردت أن أثبت جدارتي. لا أقول إن الأمر سيكون سهلاً، لكن هذا ما أنتظره."



