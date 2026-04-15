دوري أبطال أوروبا: لستُ في كامل لياقتي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان – فان دايك

يقول مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك إنه لم يتجاوز بعد خسارة الريدز أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



يذكر أن نادي باريس هزم ليفربول 2-0 في مباراة الإياب من ربع نهائي البطولة على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء، وفاز بالمباراة بنتيجة إجمالية 4-0 بعد فوزه في مباراة الذهاب بنفس النتيجة.



التحدث مع موقع الناديصرح اللاعب الدولي الهولندي بأنه لا يشعر بأنه في كامل لياقته بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان.

اقرأ أيضا:يامال: لماذا يجب على برشلونة التعاقد مع أوسيمين؟



هذا أقل ما يمكن أن يقدمه الفريق، أليس كذلك؟ من المحبط الخروج من البطولة، لكن باريس سان جيرمان استحق التأهل. الاقتراب من التأهل لا يكفي. أشعر بخيبة أمل لخروجنا، لكن هذه هي الحقيقة. أعتقد أن باريس سان جيرمان استحق التأهل بناءً على المباراتين.



وقال: "ينبغي أن نشعر بخيبة أمل كبيرة في هذه المرحلة. لكن مباراة ضخمة تنتظرنا".



"كلنا نعرف مدى أهمية هذه البطولة. من الواضح أنها ستكون صعبة، لكنها شيء نتطلع إليه. لكن في هذه المرحلة، أنا لست في وضع جيد لأننا خرجنا من دوري أبطال أوروبا."



